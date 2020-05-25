Майже два мільйони 200 тисяч людей одужали від COVID-19. Така статистика за останню добу. Повертається до життя Європа. Сьогодні в кількох країнах почався черговий етап виходу з карантину. Де саме і які обмеження послаблюють дивіться далі.

Чорногорія, яка останньою з європейських країн підхопила коронавірусну епідемію, тепер першою в Європі заявила про повну перемогу над недугою. За двадцять днів поспіль у республіці не було жодного нового випадку інфікування, а всі хворі - одужали. Загалом за весь період епідемії там захворіло 324 людини, дев'ятеро померло. За словами президента, тепер країна зосереджується на подоланні економічних наслідків епідемії.

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Відкрити сухопутний кордон з Чорногорією планує сусідня з нею Албанія. А ще з Косовим і Північною Македонією. Такі обмеження країна має намір зняти з першого червня. Тоді ж дозволити відвідувати свої пляжі біля готелів. А з 10 числа - усі прибережні зони відпочинку. В Албанії заявили про готовність відкрити кордони також з країнами Європейського союзу, однак таке рішення вимагає взаємного схвалення. ЄС закрив свої кордони до 15 червня.

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Жодної смерті від COVID-19 не зафіксували у сусідній Польщі. Нових інфікованих менш як півтори сотні. Така статистика за останню добу. У лікарнях залишається трохи більше як дві тисячі 200 пацієнтів. Загалом коронавірус за весь період епідемії виявили в двадцяти однієї тисячі поляків.

Країна поступово знімає карантинні обмеження. Найближчим часом скасують масковий режим і дозволять масові заходи за участі до півсотні осіб.

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У Греції почався черговий етап послаблення карантину. Відновлюють роботу ресторани та центри дитячого дозвілля. Однак до середини впускають обмежену кількість людей, а між столиками збільшили відстань. Також між материковою частиною та грецькими островами відновили поромне сполучення.

Усім пасажирам вимірюють температуру та просять дотримуватися соціальної дистанції. Поки що пришвартовані пороми, які курсують між Грецією та Італією, цей вид сполучення - за позитивної динаміки - відновлять з першого червня.

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Японія скасувала режим надзвичайної ситуації по всій країні. Уряд звільнив від спецрежиму останніх п'ять префектур, серед них і Токіо. Режим надзвичайної ситуації в країні запровадили через поширення коронавірусу. Однак його знову введуть, якщо збільшиться кількість випадків інфікування.

Тепер уряд має намір поступово скасовувати карантинні заборони й паралельно готуватися до можливої другої хвилі епідемії. Зокрема, планують виділити більше коштів для медичної системи.