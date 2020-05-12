Испания ввела двухнедельный карантин для всех въезжающих [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Испании с 15 мая ввело обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну, сообщает El Pais. Его цель - предотвратить завоз новых случаев коронавируса COVID-19.
В течение 14 дней гости Пиренейского полуострова должны оставаться дома. Выходить на улицу разрешается только ради покупки еды или лекарств и только в защитной маске. Покинуть помещение разрешается и в случае форс-мажорных обстоятельств.
Если человек на карантине заметит у себя симптомы коронавирусной инфекции, он обязан будет позвонить в медицинскую службу.
Пока в Испанию могут въехать только граждане страны, иностранные дипломаты, врачи, не лечившие пациентов с коронавирусной инфекцией, а также экипажи самолетов иностранных авиакомпаний.
Карантин для иностранцев будет обязательным, пока в стране действует режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.
По последним данным, в Испании зарегистрировали более 227 тысяч заболевания коронавирусом, 26 744 человек умерли. Страна занимает третье место в мире по распространению COVID-19.
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair с 1 июля возобновит 40% рейсов.
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