На Дніпропетровщині депутати "Опозиційної платформи - За життя" підтримали боротьбу громад за автономію та право користуватися власною землею [ Редактировать ]
Повернути громадам автономію та право користуватися власною землею. З такою вимогою сьогодні вийшли на протест жителі Дніпропетровської області. Кілька сотень людей з Межиріцької та Троїцької ОТГ вийшли під стіни облдержадміністрації Дніпра.
За словами активістів, уряд проти волі місцевих жителів намагається об'єднати дві громади в одну. Окрім того, чиновники хочуть вилучити із власності Межиріцької ОТГ - понад чотири тисячі гектарів землі. Мітингарів підтримали і опозиційні політики.
Ми обурені діями влади і вийшли вже вдруге. Уперше - в січні цього року. Тоді нам вдалося відстояти свої права. Але і тепер ми змушені відстоювати своє право на добровільне об'єднання.
Марія Пустова, заступник керівника обласної організації партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы сделали обращение губернатору Днепропетровской области от нашей политсилы. В обращении мы говорим, что народ по конституции имеет право на то, чтобы определится, как они дальше будут жить. Объединится или нет. И самостоятельно решать все проблемы.
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