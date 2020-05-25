Повернути громадам автономію та право користуватися власною землею. З такою вимогою сьогодні вийшли на протест жителі Дніпропетровської області. Кілька сотень людей з Межиріцької та Троїцької ОТГ вийшли під стіни облдержадміністрації Дніпра.

За словами активістів, уряд проти волі місцевих жителів намагається об'єднати дві громади в одну. Окрім того, чиновники хочуть вилучити із власності Межиріцької ОТГ - понад чотири тисячі гектарів землі. Мітингарів підтримали і опозиційні політики.

Ми обурені діями влади і вийшли вже вдруге. Уперше - в січні цього року. Тоді нам вдалося відстояти свої права. Але і тепер ми змушені відстоювати своє право на добровільне об'єднання.

Марія Пустова, заступник керівника обласної організації партії "Опозиційна платформа - За життя":