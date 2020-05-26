Ще 60 днів тримання під вартою

Ще 60 днів тримання під вартою. Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Юлії Кузьменко - підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Аналогічне рішення суд ухвалив щодо іншого підозрюваного - Андрія Антоненка. Під вартою його триматимуть до 23 липня. Натомість ще одну фігурантку у справі - Яну Дугарь - відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Нагадаю, Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка та Яну Дугарь затримали торік у грудні. За версією слідства Кузьменко та Антоненко є виконавцями вбивства Шеремета, Дугарь пособником. Усі затримані свою причетність до злочину заперечують.