Вбивство Шеремета: Юлії Кузьменко продовжили запобіжний захід [ Редактировать ]
Ще 60 днів тримання під вартою. Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Юлії Кузьменко - підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Аналогічне рішення суд ухвалив щодо іншого підозрюваного - Андрія Антоненка. Під вартою його триматимуть до 23 липня. Натомість ще одну фігурантку у справі - Яну Дугарь - відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
Нагадаю, Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка та Яну Дугарь затримали торік у грудні. За версією слідства Кузьменко та Антоненко є виконавцями вбивства Шеремета, Дугарь пособником. Усі затримані свою причетність до злочину заперечують.
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