Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 26 мая, в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ.
За последние сутки зафиксировано +339 новых случаев коронавируса, +341 человек выздоровел, +21 летальный случай.
Всего в Украине зафиксировано 644 летальных исходов от коронавирусной болезни. 7 575 человек уже выздоровели.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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