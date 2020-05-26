По состоянию на 26 мая, в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ.

За последние сутки зафиксировано +339 новых случаев коронавируса, +341 человек выздоровел, +21 летальный случай.

Всего в Украине зафиксировано 644 летальных исходов от коронавирусной болезни. 7 575 человек уже выздоровели.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.