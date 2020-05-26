Японія скасувала надзвичайний стан, який через коронавірус запровадили місяць тому. В уряді заявили, що ситуація з поширенням вірусу під контролем.

Утім, громадян закликали продовжувати дотримуватися заходів безпеки - носити захисні маски, тримати соціальну дистанцію та по можливості працювати з дому.

Водночас збільшено список країн, громадянам яких заборонено в'їзд до Японії на час пандемії тепер таких у списку 111. Серед них США, Індія, африканські країни. Громадян Японії впускатимуть - після медобстеження та двотижневого карантину.