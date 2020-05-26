Японія скасувала коронавірусний надзвичайний стан [ Редактировать ]
Японія скасувала надзвичайний стан, який через коронавірус запровадили місяць тому. В уряді заявили, що ситуація з поширенням вірусу під контролем.
Утім, громадян закликали продовжувати дотримуватися заходів безпеки - носити захисні маски, тримати соціальну дистанцію та по можливості працювати з дому.
Водночас збільшено список країн, громадянам яких заборонено в'їзд до Японії на час пандемії тепер таких у списку 111. Серед них США, Індія, африканські країни. Громадян Японії впускатимуть - після медобстеження та двотижневого карантину.
по теме
Відвідувачів бару "купають" в антисептику
В одному з барів Токіо дезінфікують відвідувачів. Людям потрібно пройти через спеціальну рамку зі знезаражувальним спреєм. У ній клієнта з усіх боків обдуває антисептичним засобом. Також перевіряють температуру тіла.
Медики Франції вийшли на протести
Медпрацівники влаштували протести у Франції. Акцію провели під будівлею МОЗу в Парижі, а також у низці інших міст. Вимагали підвищити зарплати. Кажуть французькі медики отримують менше, ніж будь-де в західній Європі
В Україні за добу провели шість тисяч тестів від коронавірусу
Відповідно до офіційної статистики, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні, понад 21 тисяча
У Харківській інфекційній лікарні катастрофічно не вистачає фахівців
У Харківській інфекційній лікарні катастрофічно не вистачає фахівців. Частина персоналу захворіла, частина - звільнилася
На Волині масово захворіли на коронавірус пацієнти психіатричної лікарні
Масово хворіють пацієнти та персонал психіатричної лікарні на Волині. Йдеться про закритий медзаклад у селищі Олика. Загалом лабораторно COVID-19 підтвердили у 67 людей, двоє - померли