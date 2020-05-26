Справа Шеремета: Печерський райсуд продовжив арешт Юлії Кузьменко ще на два місяці. Таке ж рішення ухвалено щодо іншого підозрюваного - Андрія Антоненка. Яні Дугарь змінено запобіжний захід із домашнього арешту на заставу у 168 тисяч гривень.

Нагадаю, минулого тижня усім трьом підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета змінили підозри. Тепер вони вже не організатори і замовники, а виконавці замовлення "невстановлених осіб". А з мотивів прибрали "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси". Усі затримані свою причетність до злочину заперечують.