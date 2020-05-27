Америки стали новими осередками епідемії коронавірусу - ВООЗ [ Редактировать ]
Новий осередок коронавірусу у світі Південна та Північна Америка. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Країни Латинської Америки вже обігнали США та Європу за кількістю добових інфікованих.
Складна епідеміологічна ситуація у Бразилії, Перу, Чилі, Сальвадорі, Ґватемалі та Нікараґуа. Втім, у більшості цих країн вже скасовують карантинні обмеження.
Сумарна кількість випадків інфікування на обох материках майже два з половиною мільйони. З них 143 тисячі - летальні.
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