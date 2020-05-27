Оскаржити карантинний штраф. По всій Україні багатьом людям виписали по 17 тисяч гривень покарання - одним за шопінг без маски, іншим - за прогулянку без паспорта. А комусь за акцію протесту. Сьогодні у Львові перед судом постав підприємець за одиночний мітинг під час карантину. Чи заплатить він за це штраф? І як часто суди - стягують із карантинних порушників гроші?

1 травня. Львів. Площа Ринок. Кілька десятків людей зібралися біля міськради. Один із них - Владислав Орлов. Вимагав від влади відновити роботу малого та середнього бізнесу, а отримав протокол за порушення правил карантину.

Світлана Добровольська, прессекретар ГУНПУ у Львівській області:

На організатора акції 43 річного мешканця Львова працівники поліції склали адміністративний протокол за статтею 44 із значком 3, яке скеровано на розгляд суду.

Тепер Галицький районний суд має вирішити чи порушив львів'янин правила карантину. Якщо ж так - Владиславу Орлову загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Підтримати колегу приїхали підприємці із різних областей України.

Лариса Конончук, підприємиця із Хмельницького:

Ми вважаємо, що кожен має право відстоювати своє право на працю, і ми вважаємо, що правопорушення його виписане адміністративне несправедливо. Ми так само проводили пікети в Києві, і все було. Ніяких претензій до нас не було, чому тут вийшла така ситуація, ну.

Біля суду за акцією підприємців спостерігають правоохоронці.

Судове слухання проходить за зачиненими дверима. У будівлю журналістів не пускають. Пояснюють, усе через карантин.

У залі суду Владислав Орлов пояснює про першотравневу акцію попереджав. Офіційний запит зареєстрував в центрі надання адміністративних послуг. Щоправда, це мав бути одиночний пікет. Нікого на захід не запрошував.

Валерія Лутковська, адвокат:

Написано, що він організував масове зібрання, але не надано жодні докази, яким чином він їх організував. Хоча згадано, що він мав намір і проводив одиночний пікет. Жодних інших доказів немає. Більше того не зазначені навіть свідки.

Судове слухання, яке тривало понад годину, для Владислава Орлова закінчилося перемогою.

Ілля Кравчук, прессекретар Галицького районного суду:

За результатами розгляду цієї справи, за результатами дослідження всіх доказів, які були надані органами поліції в судді, було прийнято рішення про закриття цієї справи у звязку з недоведеннями наявності в його діях складу адміністративного правопорушення.

Владислав Орлов, житель Львова:

Це було очікувано, оскільки конституційні права право на працю, право на жодний пікет не може заборонити жодна постанова кабінету міністрів.

Не таким лояльним виявися Приморський районний в Одесі. І оштрафував жінку за нічні прогулянки без документів. Порушення карантину коштувало одеситці 17 тисяч гривень.

Але більшість протоколів суд одразу повертає назад, або ж адвокати успішно оскаржують. Із майже 10 тисяч таких документів - служителі феміди розглянули менше, ніж три тисячі. І лише 340 громадян змушені були сплатити штраф.

Віталій Жадобін, адвокат:

Львиная доля материалов по привлечению к административной ответственности из-за нарушения карантина, судебные производства закрываются либо по причине ненадлежащего составления этих материалов, либо не указания состава правонарушения. Может быть тут какой-то момент в некомпетентности и неординарности ситуации органов, которые составляли эти протоколы, это человеческий фактор и он тоже присутствует.

На думку адвоката, багато що залежить і від гуманності суддів. Вони розуміють, щоб вижити під час карантину, людям доводиться порушувати обмеження.