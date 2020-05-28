Эти рекомендации для тех, кто давно хотел научиться копить деньги, но так и не получилось это осуществить.

Оплачивайте самые необходимые платежи сразу после получения заработной платы

У каждого взрослого человека есть набор обязательных платежей: коммунальные услуги, оплата по кредиту, страховка машины и другие. Все обязательные платежи должны быть оплачены в течение трех дней после получения зарплаты. Если Вы этого не сделаете, то представление о том, сколько можно тратить денег пойдет на смарку. Если Вы оплатите счета вовремя, Вы снижаете риск просрочить платежи. Нужно осознанно понимать свои обязательства перед кредиторами и перед коммунальными предприятия. Когда не хватает денег для оплаты долгов во время, всегда можно получить экспресс кредит на карту в Украине в ОнКредит. На это уйдет всего 15 минут. Для оформления такого вида ссуды не нужно даже выходить из дома. Это безусловно удобно во время карантина и самоизоляции.

Страх должен стать Вашим союзником

Страх в коммерческой деятельности играет на два фронта. С одной стороны, у потенциального покупателя появляется страх упустить выгодное предложение по привлекательной цене. С другой стороны, страх потратить большую сумму денег активирует у покупателя здравый смысл. Как же сделать так, чтобы страх стал союзником в борьбе с импульсивными покупками?

Страх - самый главный способ манипуляции. Перед тем, как совершить необдуманную покупку, дважды подумайте, так ли реальна выгода товара, который Вы собираетесь приобрести и существует ли дефицит, о котором рассказывает продавец? Перед каждым приобретением важно осознавать важность и необходимость товара. Убедиться в том, что Вами действительно не пытаются манипулировать в данный момент.

Сделайте перерыв перед необдуманной покупкой

Используйте страх в своих личных целях и интересах. Если Вы видите привлекательный товар по заманчивой цене, не стоит торопиться к кассе. Дайте себе время подумать: час, два, три, а лучше - 24 часа. За это время Вы сможете проанализировать так ли Вам нужен этот товар и прочитать отзывы о нем в сети. Используйте перерывы перед покупкой в свою пользу. Боритесь с сиюминутными прихотями.

Откладывайте сегодня больше, чем вчера.

Наш мозг воспринимает процесс, когда мы откладываем деньги, как отказ в удовольствиях. Но восприятие мозга можно обмануть: в следующий раз будет больше. Если Ваш доход ежегодно увеличивается на 10-15%, то стоит начать с того, чтобы каждый месяц откладывать от зарплаты 1%. Затем откладывать больше: 3%, 5%, 7%, 10%, 15%, 20%. Когда Вы привыкаете откладывать постепенно, пошагово, это не отражается не так “болезненно” на Вашем кошельке.

Деньги должны работать на Вас

Для того, чтобы ежемесячно получать прибыль помимо заработной платы, можно положить деньги на депозит, купить акции или облигации. У каждого из вложений есть свои недостатки и преимущества. Перед принятием решения, внимательно изучите все условия финансовых вложений.