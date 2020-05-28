Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья обвинили в предоставлении недостоверных результатов проведенных тестов на COVID-19. Как известно, лабораторный центр осуществил уже более 12 тыс. исследований на коронавирус, используя новейшее оборудование. Ежедневно там делают сотни тестов, сотрудники работают круглосуточно. Об этом заявил директор государственного учреждения "Днепропетровский областной лабораторный центр МОЗ Украины" Александр Штепа. Об этом сообщает ОСН "Мост".

"Руководство области, манипулируя данными, пытается замолчать, скрыть факты инфицирования коронавирусом областных чиновников. Началось все с того, что мы получили от службы экстренной медицинской помощи два образца под названием VIP-1 и VIP-2 на исследование. Естественно, мы не разглашаем персональные данные пациентов, но в виду ситуации вам не сложно догадаться, о ком речь. По результатам наших исследований, которые мы провели дважды, VIP-1 показал отрицательный результат, VIP-2 - положительный. Далее в областном совете начали поиск лиц, которые контактировали с этими пациентами. В результате было обнаружено еще 8 положительных тестов на COVID-19, также был определен круг контактных лиц - еще 76 человек. Из них наши исследования определили 23 положительных результата! Это очень большой процент и тревожный результат. Но факт остается фактом – результат такой. Наши исследования фактически ликвидировали вспішку" - прокомментировал Александр Штепа.

Также он подчеркнул, что после проведения результатов в адрес сотрудников лаборатории начали звучать угрозы и обвинения.

"Были предприняты попытки «замолчать» эту историю: опровергнуть не только результаты анализов, но и сам факт их проведения. Хотя наша лаборатория готова даже предоставить диаграммы с каждого оборудования, которые показывают и доказывают ход и факт проведения этих исследований. Я напоминаю, что Днепропетровский областной лабораторный центр МОЗ подчиняется напрямую Министерству здравоохранения Украины и в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций ясность может внести референс-лаборатория. Мы уведомили о разногласиях главного санврача Украины, заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшка. Была создана комиссия, которая постановила, что наша лаборатория и лаборатория больницы им.

Мечникова должны отправить результаты в независимую референс-лабораторию в Киеве. Дабы поставить точку и внести ясность, вечером 8 мая, соблюдая все нормы и правила транспортировки, мы отправили результаты VIP-1 и VIP-2, а также контактных лиц, в референс-лабораторию города Киева, которая имеет аккредитацию для проведения ПЦР-тестов на COVID-19. К вечеру 9 мая лаборатория официально подтвердила наши результаты – 6 позитивных, в том числе и VIP-2 и еще нескольких с маркировкой "сомнительный"", - говорит Александр Штепа.

По его словам, согласно международным правилам, даже дважды "сомнительные" тесты приравниваются к значению, что пациент болен и может быть носителем: "У нас есть все соответствующие протоколы и результаты референс-лаборатории. И речь тут о манипуляциях и сокрытии данных в угоду личным интересам. Все это – игра с жизнями тех, кто может быть уже заражен. Также нужно понимать, что прошло несколько дней, прежде чем данные образцы были направлены в референс-лабораторию, что также может повлиять на их результат, так как нуклеиновые кислоты очень нежные и количество их может уменьшаться. В результате у нас есть протоколы, которые подтверждают все эти данные", - говорит директор лаборатории.

Александр Штепа подчеркивает, что хочет защитить репутацию лаборатории и ее сотрудников, а также предотвратить такие манипуляции и подрыв доверия населения к медицинскому учреждению.

"Открыто 2 досудебных расследования, у нас масса проверок. Одно из заявлений написал депутат Кирилл Нестеренко. Но я хочу подчеркнуть, что мы максимально открыты и даем все данные. Такие манипулятивные действия подрывают доверие населения к проведению любых тестов! Этого допустить нельзя категорически", – сказал он.