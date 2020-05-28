Чи є в України шанси врятувати економіку після кризи?

Ні глобалізації. Пандемія коронавірусу лише за пів року показала, як швидко можуть розірватися зв'язки між країнами та зруйнуватися транспортні потоки. Та світ потроху виходить із карантину. А чи є в України шанси врятувати економіку після кризи? Про це у нашому репортажі.

Кордони закриті, повітряне перевезення - питання невирішене, наземний вантажний транспорт стоїть. В умовах пандемії утриматися на плаву вдалося небагатьом галузям. Серед підприємств, що встояли під час карантину, морський термінал у Миколаєві - "Евері". На долю підприємства припадає 20 відсотків перевалки олії по країні. А труднощі, які компанії доводиться долати, не нові, карантинні, це - давно застарілі можливості залізниці.

Віталій Бєлов, директор ТОВ "Евері":

Завтра еду на совещание в Одессе. Есть вопросы по железной дороге в Николаеве. У нас же неэлектрифицированый участок до сих пор. Эти вопросы будем задавать.

Про транзитний потенціал Миколаївщини говорили завжди багато. Але без розвитку суднобудування реалізувати його неможливо.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Наши товары должны выгружаться на наших судах. То, что произошло в последнее время с нашим судостроением - это большая беда, и нам предстоит сделать серьезные выводы и судостроение восстанавливать, потому что весь мир убедился сейчас в том, что суда - это один з самых безопасных видов транспорта, который сохранился даже тогда, когда произошла эпидемия. Безусловно, мир будет другой после эпидемии, будут сделаны выводы. Так вот, развитие судостроение, на мой взгляд, будет одним из тех коньков, которые будут, если страна берется, она будет получать от этого большую прибыль.

Одне робоче місце у царині суднобудування дає змогу створити 10 робочих місць на інших підприємствах. Тож розвиток корабельної галузі сприятиме розвитку економіки усієї країни.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Сейчас все страны поняли, что надо все создавать у себя и максимально делать программу импортозамещения. Поэтому наши товары должны ходить на наших кораблях. Наши товары должны выгружаться нашими насосами, трубопроводами. Мы все это должны замкнуть у себя и максимально обеспечить рабочие места у себя, а не отдавать роботу другим. В этом отношении перспективы есть, и в ВР мы будем делать все, чтобы это состоялось.

Проте на сьогодні ситуація видається геть інакшою. Розмов про підтримку вітчизняного виробника та інвесторів багато, а результату поки що жодного.