Українські кордони відновили свою роботу [ Редактировать ]
66 пунктів пропуску на українському кордоні відновили свою роботу. Відкриті, зокрема, КПП для автомобілів та пішоходів на межі з Молдовою, Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Білоруссю. Щоправда, повноцінно вони запрацюють лише коли згоду на перетин кордону надасть інша сторона.
Також невдовзі мають запрацювати залізничні контрольні пропуски "Рава-Руська" і "Хирів" на кордоні з Польщею, та "Тересва" і "Ділове", що на кордоні з Румунією. Тимчасово закритими залишаються 56 пунктів пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю.
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