У Кабміні покажуть антикризову програму [ Редактировать ]
Але якщо порівнювати отакі кадрові завдання з іншою роботою урядовців, то все це й справді може здаватися просто дитячою забавкою. Головне, що ми всі очікуємо від Уряду, - це детальну антикризову програму.
Вже зрозуміло, що в цьому році відбудеться значний економічний спад. Рівень бідності може сягнути - за попередніми підрахунками - 45 відсотків від загального населення країни. Навіть страшно уявити, яким спалахом злочинності та якими ще проблемами це обернеться для суспільства.
А от чи є у нас можливість зупинити падіння та швидко відновити економіку? Урядовці кажуть - це реально. Нібито вже навіть розробили відповідну стратегію, але поки чомусь її не оприлюднили. Мовляв - допрацьовують.
Хоча напередодні на сайті Кабміну з'явилася велика презентація щодо цієї теми. Виглядає вона змістовно, однак якщо придивитись - зрозуміло, що там тільки дуже загальні речі і опис методології пошуку необхідних рішень. Якими ж конкретно будуть самі ці рішення? Ще й до сьогодні це поки відкрите питання. У Кабміні обіцяють відповідь - вже у понеділок.
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