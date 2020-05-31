Ослабление карантина: сколько областей не готовы снимать ограничения [ Редактировать ]
Фото: Униан
Следующий этап снятия карантинных ограничений не произойдет в 5 украинских областях.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
По информации, в Волынской, Донецкой, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях все еще наблюдается высокий эпидемиологический порог, что не дает права к ослаблению карантина.
Известно, что критериями для перехода к следующему этапу являются:
- Показатель загруженности больничных коек;
- Количество случаев заболевания коронавирусом за последние 7 дней;
- Среднее количество тестирований в течении 7 дней на 100 тысяч населения.
Фото: МОЗ
Ранее мы писали, что в Украине зафиксированы почти полтысячи случаев заболевания коронавирусной инфекции. За сутки погибли 12 человек.
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