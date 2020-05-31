Следующий этап снятия карантинных ограничений не произойдет в 5 украинских областях.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По информации, в Волынской, Донецкой, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях все еще наблюдается высокий эпидемиологический порог, что не дает права к ослаблению карантина.

Известно, что критериями для перехода к следующему этапу являются:

Показатель загруженности больничных коек;

Количество случаев заболевания коронавирусом за последние 7 дней;

Среднее количество тестирований в течении 7 дней на 100 тысяч населения.

Фото: МОЗ

Ранее мы писали, что в Украине зафиксированы почти полтысячи случаев заболевания коронавирусной инфекции. За сутки погибли 12 человек.