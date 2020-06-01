Міст Метро замінував психічнохворий [ Редактировать ]
Черговий вибуховий інцидент на столичному мосту Метро. Чоловік із пакетом, у масці на кілька годин перекрив там рух. Тримав у руці шнур і погрожував підірвати все довкола. Поліцію викликав сам - телефоном. На місце події відразу прибули спецпризначенці та бронетехніка.
Під час переговорів мінера затримали з допомогою службового собаки. Як виявилося, замість вибухівки у нього в пакеті була земля. Чоловікові - 32 роки, проживає у Вишневому. Його мотиви досі невідомі. За неофіційною інформацією, затриманий перебував на обліку в психдиспансері. Зараз із ним працюють слідчі. У поліції розповіли, що раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за дрібні порушення. Тепер йому загрожує до шести років за ґратами.
Андрій Крищенко, начальник ГУ НП у Києві:
Свої вимоги він не сказав відразу було введено план спецоперації перекрито рух по мосту метро, задіяно всі служби він не виказував якоїсь агресії у нього був якийсь балон і в руці був пульт управління у нього мати перебуває у лікарні, у нього якісь негаразди в сімейному плані з родичами.
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