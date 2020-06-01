Соціально захистити дітей, особливо в період пандемії коронавірусу. Учасниці Ради матерів сьогодні говорили і про підтримку сімей із дітьми в умовах кризи та карантину. І про захист вихованців інтернатів та родин, які постраждали від бойових дій на Сході країни.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":