Рада матерів закликала владу підтримати сімей у період пандемії та захистити вихованців інтернатів на Донбасі [ Редактировать ]
Соціально захистити дітей, особливо в період пандемії коронавірусу. Учасниці Ради матерів сьогодні говорили і про підтримку сімей із дітьми в умовах кризи та карантину. І про захист вихованців інтернатів та родин, які постраждали від бойових дій на Сході країни.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мамы сегодня приняли решение создать штаб защити детей, и переходить от политики толерантности к нашей власти, к политике требований, принуждения принятий решений. Мы не хотим чтобы наши дети уезжали из страны, мы не хотим, чтобы дети виживали в нищите. Мы хотим, чтобы дети учились в достойных школах, имели нормальную медицинскую и социальную поддержку, мы хотим чтобы они гордились своей страной и тем, что они украинцы.
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