Коронавирус "напал" на украинский Минздрав [ Редактировать ]
У одного из сотрудников аппарата МОЗ Украины заболел COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, анализы на наличие инфекции проходят все, у кого был контакт с зараженным мужчиной.
"Вчера в аппарате Министерства был обнаружен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Случай сразу был выявлен согласно принятым нами алгоритмам, сразу был выявлен круг контактных лиц, было определено количество людей, с которыми общался зараженный", - отметил Степанов.
Известно, что случай коронавирусной инфекции фиксируется в стенах Минздрава фиксируется впервые.
Читайте также, на территории Украины регистрируют уменьшение случаев коронавируной инфекции. За сутки от болезни погибли 9 человек.
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