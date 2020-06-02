У одного из сотрудников аппарата МОЗ Украины заболел COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, анализы на наличие инфекции проходят все, у кого был контакт с зараженным мужчиной.

"Вчера в аппарате Министерства был обнаружен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Случай сразу был выявлен согласно принятым нами алгоритмам, сразу был выявлен круг контактных лиц, было определено количество людей, с которыми общался зараженный", - отметил Степанов.

Известно, что случай коронавирусной инфекции фиксируется в стенах Минздрава фиксируется впервые.

Читайте также, на территории Украины регистрируют уменьшение случаев коронавируной инфекции. За сутки от болезни погибли 9 человек.