Ермак пояснил, кто должен представлять "ЛДНР" на переговорах [ Редактировать ]
В переговорах с "представителями населения" окупированного Донбасса должны принимать участие "признанные представители гражданского общества" и люди, не имевшие отношение к террористическим организациям и боевым действиям. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"В Украине были протесты, когда Киев недавно объявил о планах установить еще один орган на переговорах в Минске с "представителями населения" оккупированных в настоящее время территорий на востоке. Это помогло бы Москве, потому что это улучшило бы положение "народных республик", в значительной степени контролируемых Россией, как стороны по переговорам", - отмечает издание.
По словам Ермака, Киев "успешно продемонстрировал, что у некоторых из этих людей есть российские паспорта".
"Если в этом должны участвовать представители населения, то это те, кто не участвует в военных действиях или убийствах наших солдат и кто не имеет никакого отношения к сепаратистским и террористическим организациям. Это должны быть признаны представители гражданского общества", - заявил глава ОП.
Кроме того, комментируя планы по проведению местных выборов он отметил что их проведение возможно при выполнении некоторых условий.
"Местные выборы должны состояться в октябре по всей Украине, включая весь Донбасс", - сказал Ермак.
Однако это произойдет на Донбассе только "после того, как все требования безопасности будут выполнены, включая вывод иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, и Украина восстановит контроль над своей (восточной) границей".
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