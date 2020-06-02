Псевдомінерові мосту Метро в Києві повідомили про підозру. Його вчорашні дії кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу, що спричинило тяжкі наслідки.

Сам затриманий свій вчинок пояснив бажанням привернути увагу до проблем у своєму житті. І заради цього, нагадаю, він напередодні в обід із муляжем пішов на міст Метро. Звідти зателефонував у поліцію і повідомив, що висадить переправу в повітря. Правоохоронці провели спецоперацію і затримали псевдо-підривника. Вибухівки у чоловіка не знайшли. І тепер за цю витівку йому загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Найближчим часом затриманому мають обрати запобіжний захід.