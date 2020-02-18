Официально трансплантация в Украине работает с 1999 года. Именно тогда Верховная Рада разрешила украинским врачам делать пересадки органов. Успели пересадить несколько сердец и десятки почек. Но, на самом старте процесс и застопорился. Из-за бюрократии и бесконечных поправок, пересадка органов в нашей стране была заблокирована. Но, в апреле прошлого года, депутаты проголосовали за новый закон о трансплантации. В декабре, депутаты уже девятого созыва приняли к нему поправки. Систематизировав, таким образом, всю систему. Разбираемся, почему украинцы вынуждены были ездить на подобные операции за границу, и как будет работать новая система.

Пересадка, как бы, была. Но, ее, как бы, не было.

Да, это предложение очень сложное. В нем много тавтологии, запятых и ненужных слов. Но именно так и работал старый закон о трансплантологии. Да, юридически, трансплантология в стране существовала. Но, в то же время, система работала не в полную силу, да и назвать это "системой" было трудно. Если коротко, то пересадки в Украине можно было делать только от родственников. К примеру, бабушка отдавала своей внучке почку, или часть печени. Но вот пересадить орган от человека, у которого произошла смерть мозга, было невозможно. За это врачу мог "светить" вполне себе реальный тюремный срок.

Еще одна проблема - отсутствие систематизированной очереди. Это вообще отдельная история, которая как раз таки характеризирует всю работу украинской бюрократической системы. Еще в 2018 году планировали создать "ЕДІСТ" - по сути, электронную очередь тех, кто ждет пересадку. Должны были внести в базу и списки доноров. А система, в свою очередь, должна была подобрать пару "донор-реципиент". Но, не тут-то было! Запуск системы все откладывали, а потом не обошлось и без "типичных" уголовных дел!

И пока шли разбирательства и систему "продолжали создавать", украинцы вынуждены были стоять в листах ожидания десятками лет. И это только те, кто ждал почку или печень. Но, если речь идет о сердце или легких - надежда была только на заграницу.

Почему Беларусь?

Большая часть украинцев ездили на пересадки именно в эту страну. У наших северных соседей система трансплантации работает "на ура". С момента запуска программы, в стране сделали больше 4 тысяч пересадок. Больше трехсот, в том числе, трансплантаций сердца. В то время, как в Украине сделали чуть больше двух с половиной тысяч пересадок всех органов. А новое сердце получили всего 8 украинцев.

Почему так? Ну, во-первых, в Беларуси давно работает электронная очередь (тот же ЕДІСТ). Во-вторых, в стране действует презумпция согласия. То есть, каждый гражданин, в случае смерти, становится донором. Но, вы можете отказаться. Для этого нужно написать заявление об отказе быть донором после смерти. В Украине же все, с точностью до наоборот. Поэтому и очередь на новые органы в Беларуси намного меньше. Если в Германии, новый орган ждут, в среднем, пять лет, то в Беларуси - один. Кстати, пересадку белорусам делают бесплатно. Ведь одна трансплантация для украинца "обслуживает" три пересадки белорусам. К слову, все предыдущие годы, Украина выделяла больше одного миллиарда гривен в год на трансплантацию заграницей. Ведь цены на орган в Беларуси кусаются. Печень - 3 миллиона гривен, сердце - больше двух. Но теперь количество украинских пациентов может сократиться. Новый закон о трансплантации, во-первых, разблокировал процесс, во-вторых, установил цену значительно ниже, чем в других странах.

Какие цены и как работает система?

Делать трансплантацию в Украине в разы дешевле. Пересадка почки - 323 798 грн, сердце - 535 280 грн, печень - 855 039 грн. Да и платить з пересадку будут не все. На реализацию программы трансплантаций в этом году выделили 112 миллионов гривен. Кстати, если успеют освоить все деньги, из бюджета выделят еще столько же до конца 2020-го. По расчетам МОЗ, 12 миллионов хватит примерно на сто таких операций. При чем, делают их по всей стране. Деньги распределили поровну на 10 больниц. Уже сделали две пересадки сердца. В частности, в районной больнице Ковеля - это небольшой городок на Волыни. Обе - бесплатно, за счет государства. Пересадки прошли успешно, сейчас пациенты в столичном Институте Сердца проходят реабилитацию. Руководил процессом Борис Тодуров. По его словам, сейчас украинская трансплантология получила второй шанс.

"Мы готовимся к серьезным изменениям в жизни пациентов. Очень надеемся, что те люди, которые находятся в листе ожидания, в основном - это молодые люди, получат возможность выжить", - говорит генеральный директор Института Сердца , Борис Тодуров.

Кроме цены, урегулировали и законодательную путаницу. Теперь врачи имеют полное право делать посмертную пересадку. Тюрьма им не грозит. Привели в порядок и очередь за органом. ЕДІСТ (электронную очередь) запустят уже в апреле.

Также планируют урегулировать бюрократию. Согласно закону, в Украине действует презумпция несогласия на донорство. Но, если вы захотите стать донором, то пройти все обследование и оформить все юридически будет намного проще, чем сейчас. Еще одна новация - специальная отметка в водительских правах. Сейчас там нет метки о согласии на донорство. Соответствующее изменение планируют ввести уже до конца этого года.