Сьогодні Уряд України дозволив відновити регулярне внутрішнє авіасполучення, починаючи з 5-го червня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії "МАУ".

Авіакомпанія МАУ виконає рейси до Одеси, які вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5-го та 6-го червня, а повернуть відпочивальників з Одеси до Києва, відповідно, у понеділок та вівторок, 8-го та 9-го червня.

Бронювання квитків доступно на сайті авіакомпанії, а також - в Контакт-центрі за телефонами 044 581 50 50 або 566 з мобільного телефона.

Авіакомпанія рада надати пасажирам можливість скористатися найшвидшим способом дістатися до Чорного моря, але просить пам’ятати про необхідність дотримуватися правил карантину, подбати про засоби індивідуального захисту – маски, та необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.