Євродепутат без штанів вирішив допомогти фермерам [ Редактировать ]
"Прославився" і євродепутат від Ірландії. Люк Фленаган так розслабився на карантині, що з'явився на онлайн-засіданні - без штанів.
Зате з пропозиціями, як допомогти європейським фермерам. Бо саме обговорювали аграрну політику. Пізніше Фленаган пояснив: щойно повернувся з пробіжки й не встиг переодягтися.
Лише сорочку вдягнув, щоб - цитую - "мати респектабельний вигляд". А ще сказав - сподівається, що всім сподобалися його ноги.
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"Прославився" і євродепутат від Ірландії. люк Фленаган з'явився на онлайн-засіданні - без штанів. Зате з пропозиціями, як допомогти європейським фермерам. Бо саме обговорювали аграрну політику
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