"Прославився" і євродепутат від Ірландії. Люк Фленаган так розслабився на карантині, що з'явився на онлайн-засіданні - без штанів.

Зате з пропозиціями, як допомогти європейським фермерам. Бо саме обговорювали аграрну політику. Пізніше Фленаган пояснив: щойно повернувся з пробіжки й не встиг переодягтися.

Лише сорочку вдягнув, щоб - цитую - "мати респектабельний вигляд". А ще сказав - сподівається, що всім сподобалися його ноги.