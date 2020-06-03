Їм обіцяли зберегти робочі місця, а натомість видали трудові книжки на руки! На Волині працівники дитячого протитуберкульозного санаторію вийшли на протест! Бо їхній заклад ще до карантину приєднали до дорослого санаторію. І в результаті - сьогодні звільнили сотню людей.

Це єдиний на Волині дитячий протитуберкульозний санаторій. У "Згоранах" щороку лікували понад тисячу дітей. Та ще до карантину у закладі почалася реорганізація.

Олександр Сень, т.в.о директора КП "Волинський обласний санаторій "Згорани":

Двісті дітей ми мали набирати зараз на оздоровлення. Надання медичних послуг по оздоровленню не входить в перелік 27 пунктів. Які буде фінансувати національна служба здоров'я.

Заклад виживав за рахунок медичної субвенції. На рік це понад 12 мільйонів гривень. Та згідно з другим етапом медреформи - фінансування з держбюджету - припинилося. Дитячий санаторій вирішили об'єднати з дорослим. Обіцяли - всі залишаться працювати в об'єднаній структурі. Та замість цього видали трудові книжки.

Санітаркою проробила з 19 років тут і шо я заробила шість років осталось до пенсії і куда йти? З моста в воду.

Галина Солом'янюк, дитячий фтизіатр КП "волинський обласний санаторій "Згорани":

Для всіх шок чому люди зібралися. Це крик душі ми нічого не можемо зробити.

Алла Васильчук у санаторії пропрацювала майже сорок років. Каже, їх просто викинули на вулицю! Іти їм нікуди, бо у селі немає роботи.

Алла Васильчук, медсестра КП "волинський обласний санаторій "Згорани":

І стоїть в нас на першому посту де я працювала сумка стоїть сумка я туда зайшла й тапочки мене взяв плач. Больно та дитинка чекає, шо вона сюда повернеться.

Любов Касянюк, молодша медсестра КП "волинський обласний санаторій "Згорани":

Де дітям оздоровлюватись? Все списують на коронавірус, а вже туберкульозу нема?

До мітингарів вийшла представниця санаторію "лісова пісня". Пояснює - людей звільнили законно:

Олена Токарєва, голова комісії з реорганізації санаторію "Згорани":

Реорганізація шляхом приєднання до санаторію Лісова пісня відбувається законодавчо встановлена скорочення чисельна штатність. не люди скорочуються, а штатні одиниці.

Санаторій "Лісова пісня" заробляє на своє утримання сам, зараз він на карантині. Останній відпочивальник виїхав ще на початку квітня. Керівництво пояснює: своїм, а це понад двісті працівників, платити нічим.

Руслана Дибель, директор Волинського обласного санаторію "Лісова пісня":

Ми тих людей, які там працювали будемо набирати на роботу. Всіх я вам зразу скажу, що ми мабуть не трудовлаштуємо, тому що санаторій, як на сьогодні він заявлений невеликий на сто місць, а працювало там більше 140 чоловік.

Власником обох санаторіїв є обласна рада. Тут кажуть, ймовірно "Згорани" перепрофілюють у дитячий табір. Тоді звільнений персонал зможуть знову взяти на роботу.

Ірина Вахович, голова Волинської обласної ради:

Майже 2 млн грн обійшлося обласному бюджету ця реорганізація для того щоб виплатити усі соціальні виплати для працівників. Це реалії часу, іншого виходу тут не було, ми могли б залишити той самий персонал на госпрозрахунку і вони б самі зараз думали що робити.

Звільнений медперсонал просить захисту у президента. Люди кажуть, 9 гектарів посеред лісу на березі Згоранського озера - ласий шматок. А відтак, чи буде тут й надалі дитячий оздоровчий заклад - невідомо.