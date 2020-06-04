Трамп передумал использовать армию против демонстрантов [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп уже не считает необходимым использования военных для подавления протестов в стране. Ранее Трамп грозил, что может привлечь военных для разгона демонстрантов. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax TV.
"Это зависит (от ситуации, - ред). Не думаю, что нам придется это делать", - сказал Трамп.
Кроме того он заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих у Белого дома 1 июня.
"Ничего этого не было, их просто отодвинули", - сказал Трамп.
Ранее президента США обвинили его в том, что он отдал приказ разгонять "мирных протестующих". Трамп заявил, что не знал об этом, а приказ полиции отдавал генпрокурор США Уильям Барр.
Отметим, так называемый "Закон о восстаниях" уполномочивает американского президента и главнокомандующего развертывать войска для подавления восстаний, если они угрожают государству или его жителям.
Ранее мы писали, что Пентагон выступил против применения армии.
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