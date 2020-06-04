Без зарплати залишилися працівники смілянських поліклінік на Черкащині. Кажуть, отримали лише аванс за травень, а ось на червень в бюджеті жодної копійки. На допомогу мала б прийти місцева влада, та депутати вже два місяці не можуть зібратися на сесію.

Після двомісячного карантину до цієї смілянської поліклініки люди ринули потоком. До цього заклад приймав лише екстрених пацієнтів. Пан Василь сьогодні привіз на візку дружину - в неї цілий список вузькопрофільних лікарів, яких треба обійти.

Василь Хлівний, житель Сміли:

Он бачите, яка необхідність. Була онкологія, потім щитовидку, тепер он нога поламалась. Тому, що гормони щось не в порядку, так і їздимо.

Щодня лікар-травматолог Іван Левченко приймає до тридцяти людей. І це за зарплату п'ять тисяч гривень. Медик сподівався, що реформа другої ланки виправить цю несправедливість - але марно. Від першого квітня його зарплатня не те що не змінилась, її ще й почали затримувати.

Іван Левченко, лікар-травматолог Смілянської міської поліклініки:

Наші, так звані вузькі спеціалісти - ми працюємо так само як і раніше працювали - навантаження теж саме, а зарплата однакова.

Майже чотири сотні медиків з двох смілянських поліклінік отримали лише аванс за травень. Причина - недофінансування від Національної служби здоров'я. На утримання закладів надали тільки 47 відсотків від необхідного річного бюджету. Та й тарифи за медичні послуги, затвердженні Службою здоров'я, не відповідають реальності, пояснює керівник профільного управління.

Микола Стуженко, керівник відділу охорони здоров'я Смілянського міськвиконкому:

Якщо порівняти наприклад з часними лікувальними закладами, які надають послуги і тарифами НЗСУ, то вони в десятки разів відрізняються. Ті ж самі пологи, які декларуються трошки більше восьми тисяч. Ну, на сьогоднішній день в ці пологи входить і зарплата медичного працівника, акушера, зарплата всіх робітників і медикаменти. Звичайно, що їх не вистачає.

Про недофінансування медики ще на початку року попереджали смілянську владу. До кінця року поліклінікам бракує понад 18 мільйонів гривень. Місто пообіцяло кошти знайти, але їх досі так і не надали.

Віктор Федоренко, секретар Смілянської міської ради:

Часина депутатів бюджетних комісій уже розглядає це питання, фінансова служба уже розглядає це питання. Ну немає консолідації, більшості 19 чоловік щоб проголосувати це сесією. Десь 16-17 приходять на сесію, а інші приходять просто не реєструються.

Через безгрошів'я в поліклініках також довелося згорнути забезпечення пацієнтів доступними ліками. Їх просто немає за що купувати.