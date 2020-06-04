Из-за советов Запада в Украине все больше долгов и меньше порядка - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Совет Европы начал искать специалистов по "демократическому управлению", чтобы привлечь их для проведения консультаций в Украине. Данный вопрос уже широко дискутируется в СМИ.
Это очередное свидетельство назначения Западом управителей и контролеров, которые будут осуществлять внешнее управление Украиной.
Ключевым вопросом, который беспокоит Совет Европы, является децентрализация. Видимо, на национальном уровне с внешним управлением "уже все хорошо", а вот на областном и городском еще остались люди, для которых интересы своего региона и города на первом месте.
Привлечение европейцев, которые будут получать зарплаты в ЕС и при этом проводить в Украине консультации по политическим и юридическим вопросам государственного управления, а также "наращиванию потенциала демократического управления" в государственных органах, ни с демократией, ни с суверенитетом, ни с независимостью ничего общего не имеет.
Украинской власти надо не витать в облаках, покорно принимая на уши очередную порцию макаронных изделий о "наращивании потенциала демократического управления", а строить систему управления, основанную на законе, профессионализме, политической ответственности и подотчетности украинскому народу, а не Совету Европы или "вашингтонскому обкому".
Вся новейшая история Украины свидетельствует о том, что чем больше мы прислушиваемся к советам Запада, тем меньше в стране порядка и больше долгов и обязательств. Представители власти могут обсудить эту закономерность с западными "инструкторами" во время многочисленных семинаров и конференций. Если, конечно, у наших власть имущих хватит для этого смелости и подготовки, в чем я очень сомневаюсь.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета
"Оппозиционной платформы - За жизнь"
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