Совет Европы начал искать специалистов по "демократическому управлению", чтобы привлечь их для проведения консультаций в Украине. Данный вопрос уже широко дискутируется в СМИ.

Это очередное свидетельство назначения Западом управителей и контролеров, которые будут осуществлять внешнее управление Украиной.

Ключевым вопросом, который беспокоит Совет Европы, является децентрализация. Видимо, на национальном уровне с внешним управлением "уже все хорошо", а вот на областном и городском еще остались люди, для которых интересы своего региона и города на первом месте.

Привлечение европейцев, которые будут получать зарплаты в ЕС и при этом проводить в Украине консультации по политическим и юридическим вопросам государственного управления, а также "наращиванию потенциала демократического управления" в государственных органах, ни с демократией, ни с суверенитетом, ни с независимостью ничего общего не имеет.

Украинской власти надо не витать в облаках, покорно принимая на уши очередную порцию макаронных изделий о "наращивании потенциала демократического управления", а строить систему управления, основанную на законе, профессионализме, политической ответственности и подотчетности украинскому народу, а не Совету Европы или "вашингтонскому обкому".

Вся новейшая история Украины свидетельствует о том, что чем больше мы прислушиваемся к советам Запада, тем меньше в стране порядка и больше долгов и обязательств. Представители власти могут обсудить эту закономерность с западными "инструкторами" во время многочисленных семинаров и конференций. Если, конечно, у наших власть имущих хватит для этого смелости и подготовки, в чем я очень сомневаюсь.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета

"Оппозиционной платформы - За жизнь"