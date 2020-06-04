"Поліцейське свавілля!", - цю фразу ми чуємо все частіше. За статистикою, щороку в Україні збільшується кількість звернень через побиття під час затримання. І хоча для того, щоб потрапити до реформованої Нацполіції треба здати безліч іспитів, перевертні у погонах - не зникають.

Що з цим робити - сьогодні думали очільники всіх силових відомств. Чи вирішили бодай щось?

Стріляли над головою, надівали протигази та кілька разів гвалтували. Звістка про знущання над жінкою та чоловіком у Кагарлику облетіла всю Україну. Тоді перевертнів у погонах затримали, а весь відділок місцевої поліції розформували.

Ірина Венедиктова, генеральний прокурор України:

З одного боку, критику абсолютно нелюдського поводження працівників Нацполіції з особою, яку викликали як свідка з приводу крадіжок майна, а потім із застосуванням сили побили і згвалтували прямо в службовому кабінеті. З іншого боку - продемонстровано злагоджену професійну дію прокурорів регіональної прокуратури, слідчих ДБР та оперативних працівників департаменту внутрішньої безпеки національної поліції.

Та якщо цей випадок став широко відомим, то левова частина знущань з боку правоохоронців залишається в тіні. Від початку року до поліції надійшло 10 звернень від громадян, які зазнали катувань під час затримання. Україна посідає третє місце серед європейських країн з найменшою кількістю покарань поліцейських, які перевищили службові повноваження. Нас випереджають лише Росія та Туреччина. Для того, аби збільшити контроль над поліцейськими, у Міністерстві внутрішніх справ пропонують розширити онлайн-реєстрацію затриманих.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Вона повноцінно працює зараз лише в чотирьох містах, в інших ми маємо перехідний стан. Працює зараз адекватно вона у Дніпрі, Херсоні, Кропивницькому і Сарнах. Зазначену систему ми плануємо поширити не лише на ІТТ, а на всі підрозділи поліції. "Кастаді рекордс" - що це? Гарантування прав і свобод і недоторканості людини, яка звернулася, була запрошена, або доставлена до поліцейського відділку, або приміщення поліції.

У Мінюсті ж планують серед іншого запровадити боді-камери для правоохоронців. Особливо - для співробітників СІЗО та тюрем.

Денис Малюська, міністр юстиції України: