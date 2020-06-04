Український бюджет знову схуд на 40 мільярдів гривень, - про це оголосили на засіданні Парламентської комісії з розслідування корупційних схем. За її висновками, винуватці - податкова та митна служби. Про це говорив вже колишній міністр фінансів Ігор Уманський. За його інформацією, парламентський комітет й розпочав розслідування.

Як заявляють народні обранці, кожного місяця минулого року держава втрачала до п'яти мільярдів гривень.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":