Бюджет України втрачає мільярди гривень через корупцію - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Український бюджет знову схуд на 40 мільярдів гривень, - про це оголосили на засіданні Парламентської комісії з розслідування корупційних схем. За її висновками, винуватці - податкова та митна служби. Про це говорив вже колишній міністр фінансів Ігор Уманський. За його інформацією, парламентський комітет й розпочав розслідування.
Як заявляють народні обранці, кожного місяця минулого року держава втрачала до п'яти мільярдів гривень.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Тимчасова слідча комісія прийняла рішення негайно передати матеріали, які напрацювала ТСК, створена за нашою ініціативою - до силових структур і негайно розпочати розслідування і притягнення до відповідальності винних. Так само, ТСК прийняла рішення звернутись до податкової адміністрації.
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