30 мільйонів гривень лише на зарплату - саме стільки грошей до кінця року потрібно Миколаївському центру лікування інфекційних хвороб, бо відрахувань Нацслужби здоров'я - катастрофічно бракує. У соцмережах люди навіть готові оголошувати збір коштів медикам! Допомагати взявся і місцевий бізнес.

15 кисневих концентраторів, 5 тисяч медичних масок і 100 літрів антисептика. Медикам Миколаївського обласного Центру інфекційних хвороб передають те, що зараз найнеобхідніше для ефективної роботи в умовах пандемії. Це вже втретє Морський спеціалізований порт "НІКА-ТЕРА" надає допомогу медзакладу. Це підприємство, що входить до Group DF, - частий гість в лікарні, яка приймає на себе головний удар у боротьбі з коронавірусом на Миколаївщині. Свою підтримку запропонували одні з перших.

Анатолій Дворник, перший заступник начальника ТОВ "Морський спеціалізований порт "НІКА-ТЕРА":

Наш порт ведет активную социальную политику, и здоровье наших горожан у нас в приоритете. За время эпидемии коронавируса нами было поставлено около полутора тысяч различного медоборудования и около 12 тысяч средств индивидуальной защиты: маски, респираторы, перчатки. Такая работа проводится не просто так. Это системный подход. Это - показатель взаимодействия бизнеса с местной властью и руководителями медучреждений. Я лично ездил к руководителям лечебных учреждений и выяснял потребность в медоборудовании.

Цього разу медики інфекційної лікарні отримали такі важливі кисневі концентратори. Ці апарати не просто подають кисень хворим, вони дійсно рятують життя. Адже найбільша небезпека від COVID-19 - це гіпоксія, і саме завдяки концентрованому кисню - організм може вижити, коли легені атакує коронавірус.

Ігор Гаврилишин, директор респіраторного центру:

Любий стан, де є гіпоксія - це ураження легенів, вентиляційні розлади при пригніченій свідомості. Багато станів.

В Центрі інфекційних хвороб наразі 88 точок подачі кисню, але вони переважно стаціонарі. Нові апарати переносні, доступні в будь-якому місці і розраховані на великий обсяг кисню.

Світлана Федорова, в.о. головного лікаря Миколаївського обласного центру інфекційних хвороб:

Такие переносные концентраторы нужны и в рентген-кабинете, и в УЗИ-кабинете и в тех точках, где не в условиях реанимации больному может экстренно понадобится подача кислорода. Это важная помощь и в таком количестве. Мы теперь сможем полностью все отделения обеспечить, включая приемный покой. По этому? большая благодарность "НИКА-ТЕРЕ".

Починаючи з квітня, "НІКА-ТЕРА" надала допомогу шести лікарням Миколаєва - на це витратили вже майже 2 мільйони гривень.