За крок від екологічної катастрофи. На Дніпропетровщині річку Татарку хочуть визнати зоною лиха. У ній виявили хімікати. Навколо забруднено понад 6 гектарів землі.

Аби хімія не потрапила до головної водної артерії - Дніпра, - люди самотужки звели земляну дамбу. Чи вдасться зарадити еко-біді?

Ці кадри зняли жителі села Олександрівка на річці Татарка. Місцеві показують - в річку невідомі викинули тонни хімікатів.

Микола Страшний, житель села Олександрівка:

Сливалась химия, вот мы видим баклашки. Баклашки это от компонента полиуританового клея. На баклашках есть значек "высокая токсичность", сливалось вместе с жидкостью Вот сюда был основной сброс.

Хімікати проникли не лише у воду, а й у ґрунт. Заражено більше 6 гектарів землі.

Микола Терещук, голова громадської екологічної ради при Дніпропетровської ОДА:

Тут є залишки, органічні залишки від тваринництва, є луги, є аміак у великій кількості. Також є результати аналізу води з річки - який відбирався у перший день. В них теж є велика кількість перевищень. Все ж таки, вони нас внесли до 4 класу за державними стандартами України, щодо питної води. Як не придатна, обмежена до використання вода. Для живих організмів та для рослин - вода повністю не придатна.

Річка Татарка впадає у Самару, а та у Дніпро. Аби небезпечні речовини не потрапили у водойми, місцеві жителі самотужки звели дамбу. Висипали понад сто тонн землі. Та вода у забрудненій частині річки піднялася на два метри, а сам насип почали розмивати рясні дощі.

Сергій Віхров, житель села Олександрівка:

Самоорганизовались, кто чем мог - кто "КАМАЗ", кто трактор, кто солярку, кто деньгами - сделали дамбу.

Артем Робота, житель села Олександрівка:

Дамба со дня на день просто начнет размываться и эта вся гадость, которая находится "в изоляции", так скажем - она попадет в речку Самара, а дальше - в Днепр.

Лише тепер до вирішення проблеми долучилися чиновники, рятувальники та екологічна інспекція. На Татарці планують встановити більш потужну дамбу, а воду очистити реагентами. Мул доведеться вивезти у безпечну зону. Проте жодних термінів проведення робіт обласні чиновники не називають. Лише планують присвоїти зараженій території статус "зони лиха". Це дасть змогу скоріше виділити кошти. Однак, забруднення - не єдина проблема. Досі не зрозуміло, хто власник землі.

Олексій Ангурець, начальник управління з питань екології Дніпропетровської обласної ради:

Досить не певний стан юридичний цієї території. Тому що рибгосп, який там був колись, за інформацією, яку отримала обласна рада та комісії, - зараз він не існує. Тобто, певним чином, не встановлений власник землі.

Проте, на території чергує охоронець - про небезпечні викиди нічого не знає, заходити журналістам - забороняє. Каже: "приватна власність".

Георгій Кузін, охоронець:

Полигон. - Який полігон? - Экологически чистый (насміхається).

У ситуації тепер розбирається поліція. Відкрили провадження. Порушникам загрожує штраф або до 3 років позбавлення волі.