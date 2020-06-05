Порт "Ника-тера", входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, передал Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней новую партию медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Об этом стало известно cегодня из пресс-релиза Group DF.

Порт передал центру 17 кислородных концентраторов, 5000 одноразовых масок, 500 респираторов FFP-3, 20 многофункциональных кроватей; 60 биозащитных костюмов, 50 защитных комбинезонов, 2 ларингоскопа, 2 наплечных опрыскивателя, бактерицидный передвижной облучатель, 500 пар нитриловых перчаток, 200 комплектов стерильного операционного покрытия, 200 л антисептика.

По словам главврача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светланы Федоровой, это третий транш помощи Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней - главному опорному пункту по борьбе с коронавирусом в Николаевской области.

"Для нашего медицинского учреждения эта помощь очень важна. Мы сможем использовать переданное оборудование не только для лечения СOVID 19, но и применять его в других отделениях нашего центра. Концентраторы, которые нам передали, - мобильны и их можно использовать не только в реанимационном отделении, но и в других отделениях, где может экстренно понабиться подача кислорода в организм пациентов. Речь идет лечении пациентов с болезнями бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы, - отметила Светлана Федорова.

Совокупная сумма средств, выделенных портом для приобретения медицинского оборудования для больниц Николаева составляет более 2 млн гривен.

Начиная с марта 2020 года, порт передал шести медучреждениям Николаева 1 388 единиц медоборудования и принадлежностей, а также 11 344 единицы средств индивидуальной защиты.

Помощь была оказана таким медучреждениям Николаева как: городские больницы № 1, № 3, № 5, Николаевский роддом № 1, Центр первичной медико-санитарной помощи №7 и Областной центр лечения инфекционных болезней.

"Здоровье горожан сегодня является одним приоритетом нашей социальной политики. Помогать городу - это позиция акционера. Помощь, которую мы оказываем медикам Николаева, это результат системной работы бизнеса с местной властью. Благодаря четкому отлаженному взаимодействию с медиками, мы вовремя определили потребности больниц и приняли правильные решения о том, как наиболее эффективно помочь. Порт полностью закупил все, что обещал. Все необходимое медоборудование и средства индивидуальной защиты уже поставлены в больницы", - прокомментировал начальник порта "Ника-тера" Алим Агакишиев.