Порт Дмитрия Фирташа опять передал николаевским медикам новую партию медоборудования [ Редактировать ]
Порт "Ника-тера", входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, передал Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней новую партию медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Об этом стало известно cегодня из пресс-релиза Group DF.
Порт передал центру 17 кислородных концентраторов, 5000 одноразовых масок, 500 респираторов FFP-3, 20 многофункциональных кроватей; 60 биозащитных костюмов, 50 защитных комбинезонов, 2 ларингоскопа, 2 наплечных опрыскивателя, бактерицидный передвижной облучатель, 500 пар нитриловых перчаток, 200 комплектов стерильного операционного покрытия, 200 л антисептика.
По словам главврача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светланы Федоровой, это третий транш помощи Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней - главному опорному пункту по борьбе с коронавирусом в Николаевской области.
"Для нашего медицинского учреждения эта помощь очень важна. Мы сможем использовать переданное оборудование не только для лечения СOVID 19, но и применять его в других отделениях нашего центра. Концентраторы, которые нам передали, - мобильны и их можно использовать не только в реанимационном отделении, но и в других отделениях, где может экстренно понабиться подача кислорода в организм пациентов. Речь идет лечении пациентов с болезнями бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы, - отметила Светлана Федорова.
Совокупная сумма средств, выделенных портом для приобретения медицинского оборудования для больниц Николаева составляет более 2 млн гривен.
Начиная с марта 2020 года, порт передал шести медучреждениям Николаева 1 388 единиц медоборудования и принадлежностей, а также 11 344 единицы средств индивидуальной защиты.
Помощь была оказана таким медучреждениям Николаева как: городские больницы № 1, № 3, № 5, Николаевский роддом № 1, Центр первичной медико-санитарной помощи №7 и Областной центр лечения инфекционных болезней.
"Здоровье горожан сегодня является одним приоритетом нашей социальной политики. Помогать городу - это позиция акционера. Помощь, которую мы оказываем медикам Николаева, это результат системной работы бизнеса с местной властью. Благодаря четкому отлаженному взаимодействию с медиками, мы вовремя определили потребности больниц и приняли правильные решения о том, как наиболее эффективно помочь. Порт полностью закупил все, что обещал. Все необходимое медоборудование и средства индивидуальной защиты уже поставлены в больницы", - прокомментировал начальник порта "Ника-тера" Алим Агакишиев.
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