У Вашингтоні теж масові акції. Але вони вже переросли у мирну фазу. Тож влада від завтра навіть відкликає зі столиці Нацгвардію.

Що відбувається у місті? Та як поводяться демонстранти зараз? У центрі подій перебуває наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. І всі подробиці - у його репортажі.

Офіцери Нацгвардії сьогодні на вулицях останній день. Із початком заворушень, півторатисячний підрозділ з них, перекинули в столицю. Там нацгвардійцям довелося стримувати протестувальників і пережити мабуть найгірші дні в своєму житті, коли натовп намагався прорватися. Але зараз необхідності у їхньому патрулюванні, уже немає, вирішили у Пентагоні.

Ситуація у місті і дійсно змінилася, пристрасті вляглися, люди навіть "селфі із копами" роблять на знак примирення.

Тут, у кварталах навколо Білого дому, все також центр протестів. Людей стало ще більше, ніж тиждень тому. Але є і відмінність: настрій інший, вже немає тієї відвертої агресії, яка так сильно відчувалась на початку.

Зараз це, радше, "демонстрації ображених", які за час протестів з усієї країни з'їхалися до Вашингтона.

Це мій меседж, ось він: ми - реальні, ми більше не гратимемо у ваші ігри, зрозумійте це! Ми будемо захищати своїх людей. Чорна сила!

Їхні розповіді - це історії несправедливості, в яких самі люди вбачають расизм. Колишня медсестра судилася за спадок, каже Верховний суд віддав все білому.

Я після цього без роботи лишилася, жила у притулку, 24 години на добу під наглядом.

Семюел розповідає людям, що його поліція колись майже до смерті побила.

Білі офіцери побили чорного, завезли мене за місто, та ще й святкували потім - пікнік влаштували! І ніхто мені не вірив!

Люди слухають, хтось співчуває... І рушають далі, адже далеко не всі тут, щоб саме протестувати. Багато хто приходить за селфі на тлі мітингів чи ефектними фотографіями, заради яких залізають на імпровізований постамент.

Просто поруч "все по двадцять доларів"- вже продають сувеніри із символікою протестів - футболки і антивірусні маски.

Ось ці, барвисті, усі розкуповують. Усім колір сподобалася.

Кажуть, частину грошей віддадуть "на революцію", але чи так це насправді, чи просто вигідний бізнес - незрозуміло. Людей це дратує.

Якщо ви тут, щоб не протестувати, то забирайтеся геть!

Активісти зляться, що політична акція втратила гостроту.

Тут не місце морозивом торгувати, це ж не карнавал - трясця його матері; це моє життя! І якщо ці вилупки заради розваг прийшли - за патли та в потилицю, забирайтеся!

Але цей войовничий настрій вже мало хто зберіг. Саме тому Трамп і Нацгвардію відпускає додому. Адже протести точно ще триватимуть і довго, але навряд чи вже будуть запеклими чи насильницькими.