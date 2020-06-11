Президент Владимир Зеленский считает своего предшественника Петра Порошенко опытным политиком и манипулятором, поэтому не доверяет ему. Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде".

"Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что все что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Он вытирал об меня, мою семью (ноги - ред.), эти ботофермы... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я наркоман, я еще что-то... Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент", - заявил Зеленский.

Глава государства пожаловался, что окружение пятого президента Украины создало перед международными партнерами крайне негативный психологический портрет Владимира Зеленского, из-за чего его воспринимали очень настороженно.

"Он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... врага Украины. Такой усиленный психологический портрет создал сам господин Петр Алексеевич или его люди. Вот и все", - рассказал Зеленский.

По словам президента Украины, после выборов Порошенко неоднократно хотел с ним встретиться, "чтобы найти взаимопонимание и оказать помощь на международной арене". И он согласился на встречу.

"Он сказал, что я хочу действительно помогать, помогать стране, готов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... И он говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны"... С ним нельзя договариваться - это говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла", - рассказал глава государства.

Главной ошибкой Петра Порошенко Зеленский считает то, что Порошенко до сих пор считает себя президентом Украины. И даже через 10 лет будет считать, что он единственный, кто что-то сделал для Украины, а "все остальные никто".

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин посоветовал Владимиру Зеленскому "не смотреть через розовые очки".