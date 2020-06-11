Другий етап медреформи матиме катастрофічні наслідки для вітчизняної психіатрії. Про це кажуть лікарі та експерти галузі. Чому найближчим часом на вулицях можуть опинитися тисячі хворих, та чи є можливість врятувати ситуацію - про це в матеріалі з Одеси.

Одеський обласний центр психічного здоров'я. Тут на стаціонарному лікуванні - близько тисячі пацієнтів. З квітня, коли стартував другий етап медреформи, заклад, як і подібні йому, має фінансувати Національна служба здоров'я. Але з'ясувалося: грошей не вистачає.

Анатолій Волощук, головний лікар КП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я":

То есть сказали семь четыреста, дали - четыре, сказали, семь восемьсот за паллиативу - дали четыре двести. Я должен что делать: пациентов - выписать 50 процентов, 50 процентов - сократить сотрудников.

Головний лікар переконаний: медреформа не продумана. Стаціонарну службу скорочують, хоча амбулаторну ще не підготували. Тож у пацієнтів тепер лише 2 шляхи: до рідних, або ж поповнювати ряди безхатченків. І гроші не допоможуть - оплачувати перебування у стаціонарі хворого власним коштом заборонено.

Анатолій Волощук, головний лікар КП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я":

Заклади не мають права встановлювати плату за те, що гарантує програма медичних гарантій. У рамках кожного з пакетів. Подождите: но вы пакет профинансировали на сорок три процента. Почему я не могу ввести хозрасчет?

Хворі на вулиці - це неминуче збільшення кримінальних та нещасних випадків, попереджають лікарі. У ситуацію втрутилася Одеська облрада - до кінця року забезпечать зарплати працівникам. Гроші на це виділили.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Но мы вынуждены констатировать, что у нас все больше и больше учреждений, которые должны финансироваться из государственного бюджета, перекладываются на плечи областного совета. А областной бюджет у нас не резиновый, и очень скоро мы столкнемся с такой ситуацией, когда областной совет будет просто не в состоянии профинансировать в полном обьеме все эти учреждения, которые сегодня лишаются финансирования. Но самая главная угроза - это то, что люди, которые потенциально могут нести угрозу для населения - это буйные, это люди с какими-то психическими расстройствами, агрессивные. Они сейчас окажутся на улице и могут нанести вред окружающим.

Чи можна якось врятувати психіатрію? І лікарі, і експерти згодні: необхідно терміново призупинити другий етап медреформи. Адже потім буде дуже складно виправляти наслідки.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Если в отношение первого этапа еще были какие-то сомнения и были люди, которые поддерживали эту реформу, то во втором этапе мы видим, что реформа абсолютно не имеет под собой никакого практического обоснования и реформа подразумевает под собой просто сокращение, жестокое сокращение медицинской сферы и не заботу о своих гражданах, а просто возможность выбросить и избавиться от них на улицу. Поэтому, конечно же, в отношении психоневрологических центров, больниц психического здоровья мы должны эту реформу останавливать, мы не можем отказать людям, которые беззащитніе - это те люди, которым необходима помощь со стороны государства.

Нинішній стан справ у психіатричній системі лікарі називають катастрофічним. Чекають на допомогу від Верховної Ради.