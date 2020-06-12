Берегових ластівок рятують екоактивісти у столичному Гідропарку. Комунальні служби разом зі зміцненням берега почали винищувати і колонію пташок. Бо ж нині - сезон розмноження, а гнізда ці ластівки облаштовують на схилах. Чи вдалося врятувати бодай частину пташиних осель - розкаже Катерина Сривкова.

Ось так виглядають гнізда берегових ластівок. У кожній норі може бути двоє або й троє крихітних пташенят. Утім, більшості з них вилетіти з гнізда не судилося. Такими піщаними печерками був усіяний увесь схил вздовж берега. Та подекуди місця гніздування ластівок перетворили - на просторі стежки до води.

У берегових ластівок на території України - Батьківщина. Щороку вони прилітають з Африки, долають тисячі кілометрів, щоб вивести у нас потомство.

Еколог Володимир каже: цим птахам не вистачило кількох тижнів, щоб виростити пташенят.

Володимир Борейко, еколог, директор ГО "Київський еколого-культурний центр":

Здесь была колония порядка ста птиц, а сейчас мы видим порядка 30-40 дырочек. То есть половину колонии, большую чсть, уже уничтожили. Это есть прямое нарушение закона "Про тваринний світ", уничтожение мест обитаний. И прямое нарушение Админиистративного кодекса.

Нині - сезон тиші. Так у законі називають пору розмноження. За словами орнітолога, у цей час не можна шуміти, адже це заважає птахам вирощувати потомство.

Утім тепер тут працює техніка. Її гуркіт - не єдина загроза: через рух трактора схили, разом із гніздами, осипаються. Оскільки ластівки - перелітні птахи, захистити їх вимагає закон на міжнародному рівні.

Марія Микитюк, орнітолог, власниця центру первинної ветеринарної допомоги диким птахам:

Це вже важливо не тільки в межах нашої країни, а в межах Бернської конвенції захисту дикого середовища. Ореол гніздування критично зменшується через антропогенний чинник. Через те, що люди намагаються все забетонувати.

Комунальники наголосили: закону не порушують, адже проводять не будівельні роботи, а капітальний ремонт. Берег не бетонують, а укріплюють, щоб подовжити громадський пляж.

Яна Довгань, керівник прес-служби комунального підприємства "Плесо":

Коли у нас іде будівництво, ми перевіряємо і перш за все отримуємо висновок екологічної експертизи. Коли це капітальний ремонт, то за законодавством не потрібно екологічного висновку. Наша екологічна служба, якби вони побачили, що там справді живуть птахи, то вони б відреагували.

У КМДА повідомили: ці схили утворилися після початку робіт. Запевняють - гнізда ніхто не знищував, а нині роботи взагалі призупинили.

Олександр Савченко, в.о. керівника Управління екології та природних ресурсів КМДА:

В тих частинах, де складається грунт і де наразі відбувається гніздування пташок, комунальним підприємством "Плесо" і підрядною організацією призупинено виконання робіт до того моменту, як пташенята зможуть покинути свої місця гніздування.

Ми повернулися, щоб перевірити, чи дійсно трактори перестали засипати нірки ластівок. Ані працівників, ані техніки не побачили. Територію огородили парканом. Тепер біля води тихо, тож решта пташенят зможуть спокійно підрости та вилетіти з гнізда.