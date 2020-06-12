У Києві планують посилити карантин [ Редактировать ]
На тлі зростання кількості інфікованих у Києві планують посилити карантин. Сьогодні з десятої засідає оперативний штаб.
Не виключено, що чиновники можуть ухвалити рішення про жорсткі обмеження стосовно відвідування пляжів, або їхнього повного закриття. Питання щодо обмеження роботи громадського транспорту наразі не стоїть.
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