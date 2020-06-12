"Самі не робимо і вам не дамо". Жителі однієї з вулиць Чернівців опинилися у дивній ситуації через просте бажання комфортного життя. Після довгого очікування на ремонт дороги, платники податків вирішили зробити все самотужки. Скинулися грошима, закупили матеріали і почали латати ями. Однак, замість підтримки від чиновників - тепер чекають на штрафи. Бо, згідно з законодавством, така самодіяльність - карається. Що буде далі?

Вулиця Сімовича, центр Чернівців. Саме тут мешкає кінорежисер Сергій Скобун. Та сьогодні він не знімає фільми, а ремонтує дорогу.

Це - завжди брудне взуття. Починається дощ - великі калюжі.

Метрові ями, бруд і ледь помітні залишки ще радянського асфальту. Дорога - суцільне жахіття. І це попри те, що тут регулярно гуляють туристи, а до Резиденції Університету - рукою подати. Тож, не чекаючи комунальників, Сергій зорганізувався із сусідами і взялися за ремонт.

Сергій Скобун, житель Чернівців:

Ми проходили всі процедури, збори. Дуже багато заяв. Ні до чого це не привело, абсолютно. Не було ніякої реакції.

Олександр, житель Чернівців:

Той піддон б'єш, псується підвісна. Дуже недобре це.

Мешканці скинулися грошима, хтось закупив будматеріал. Найняли робітників. Залишки асфальту зняли. Вулицю вирівняли, засипали щебенем і почали укладати бруківку.

Василь Козьма, робітник:

Я піднімаю люк на тому рівні, на якому має бути плитка. Тому що на старій дорозі він був опущений. Це треба підняти. І зробити по-господарськи, як кажуть.

Роботи почали ще торік. Скільки вартуватиме ремонт півкілометрової вулиці мешканці ще не підраховували. А от можливі збитки - вже знають. Торік Сергій вже брався за аналогічний експеримент на іншій вулиці - тоді його оштрафували на 800 гривень. Мовляв, на ремонтні роботи потрібен спецдозвіл.

Сергій Скобун, житель Чернівців:

На заклик "візьміть дозвіл" я не погоджувався - це певний протест з мого боку. Не хочу брати дозвіл на ремонт тієї ями, яка рік-півтора ця яма знаходиться.

Та в Департаменті житлово-комунального господарства заспокоюють: цього разу нікого штрафувати не будуть. І навіть готові допомогти з ремонтом.

Олег Пилип'як, заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради:

Враховуючи, що мешканці почали роботу зі своєї ініціативи, частину вулиці вони будуть робити. То цих 500 тисяч, передбачених програмою "Комфортне місто" - а їх ще живими треба вишукати - буде достатньо, щоб цю вулицю зробити в повному обсязі.

Мешканці вулиці сподіваються: обіцянки владників не залишаться просто словами. І дорогу врешті відремонтують.