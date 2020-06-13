За последние дни в Киеве зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом, но это абсолютно не останавливает любителей ночной, клубной жизни. В сети появилось видео, которое было снято на Парковой аллее, где толпа людей стоит в очереди в ночной клуб или ресторан. Видео разместила Facebook-страница "Наш Киев"

На видео видно, что очередь тянется в пару сотен метров. Молодые люди без средств защиты стоят близко к друг другу, разговаривают, веселятся и явно ждут, пока их запустят в помещение.

В подписи к видео сообщается, что его прислал один из подписчиков сообщества.

Важно,что 18 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы. По его словам, городские власти не разрешали открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения, но некоторые из них работают.

Также, с 12 июня в Киеве начались рейды по ресторанам города мобильными бригадами, в которые входят правоохранители и работники коммунальных предприятий, они проверяют заведения общественного питания на предмет соблюдения карантинных требований. Ищут заведения, где люди сидят внутри помещений.

Стоит отметить, что в Киеве, в отличие от многих городов Украины не сняли ограничения на посещение заведений общественного питания внутри помещения.

Напомним, 12 июня в Киеве за сутки в 72 человек был выявлен коронавирус. В Украине - Украине зафиксировали 753 новых случая заражения коронавирусом. 10 пациентов умерли и 409 - выздоровели.

Ранее мы сообщали, что Елена Зеленская заболела коронавирусом. Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с инфицированием жены.

Отметим, что в Офисе президента коронавирусом заболели сразу - министр Алексея Резникова и советник президента Руслана Демченко.

Читайте также, Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантинного режима.