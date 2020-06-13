"Закон не писан": почему Киевские заведения принимают посетителей во время карантина [ Редактировать ]
За последние дни в Киеве зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом, но это абсолютно не останавливает любителей ночной, клубной жизни. В сети появилось видео, которое было снято на Парковой аллее, где толпа людей стоит в очереди в ночной клуб или ресторан. Видео разместила Facebook-страница "Наш Киев"
На видео видно, что очередь тянется в пару сотен метров. Молодые люди без средств защиты стоят близко к друг другу, разговаривают, веселятся и явно ждут, пока их запустят в помещение.
В подписи к видео сообщается, что его прислал один из подписчиков сообщества.
Важно,что 18 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы. По его словам, городские власти не разрешали открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения, но некоторые из них работают.
Также, с 12 июня в Киеве начались рейды по ресторанам города мобильными бригадами, в которые входят правоохранители и работники коммунальных предприятий, они проверяют заведения общественного питания на предмет соблюдения карантинных требований. Ищут заведения, где люди сидят внутри помещений.
Стоит отметить, что в Киеве, в отличие от многих городов Украины не сняли ограничения на посещение заведений общественного питания внутри помещения.
Напомним, 12 июня в Киеве за сутки в 72 человек был выявлен коронавирус. В Украине - Украине зафиксировали 753 новых случая заражения коронавирусом. 10 пациентов умерли и 409 - выздоровели.
Ранее мы сообщали, что Елена Зеленская заболела коронавирусом. Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с инфицированием жены.
Отметим, что в Офисе президента коронавирусом заболели сразу - министр Алексея Резникова и советник президента Руслана Демченко.
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