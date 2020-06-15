День летнего солнцестояния: что категорически запрещено делать [ Редактировать ]
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В первый месяц лета в Украине наблюдают день летнего солнцестояния. Обычно он припадает на 20 или 21 июня.
Все зависит о то того, високосный год или нет. В 2020 он припадет на 21 июня.
Что нельзя делать в день летнего солнцестояния
- Нельзя скандалить и выяснять отношения.
- Не рекомендуется играть с огнем и игнорировать правила безопасности.
Что можно делать в день летнего солнцестояния
- Стоит загадать самое заветное желание: оно обязательно сбудется.
- Также особенно удачным 21 июня будет для огненных знаков. Это Львы, Овны, Стрельцы.
- В день летнего солнцестояния стоит собирать утреннюю росу, так как она в этот день обладает магическими свойствами.
- Также стоит положить у порога дома крапиву, чтобы беды обошли дом стороной.
- В день солнцестояния нужно собрать лекарственные травы, сделать из них букет и повесить на видном месте в доме. Так дом обойдут все беды и болезни.
Ранее мы писали, сколько будут отдыхать украинцы в июне.
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