В первый месяц лета в Украине наблюдают день летнего солнцестояния. Обычно он припадает на 20 или 21 июня.

Все зависит о то того, високосный год или нет. В 2020 он припадет на 21 июня.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Нельзя скандалить и выяснять отношения.

Не рекомендуется играть с огнем и игнорировать правила безопасности.

Что можно делать в день летнего солнцестояния

Стоит загадать самое заветное желание: оно обязательно сбудется.

Также особенно удачным 21 июня будет для огненных знаков. Это Львы, Овны, Стрельцы.

В день летнего солнцестояния стоит собирать утреннюю росу, так как она в этот день обладает магическими свойствами.

Также стоит положить у порога дома крапиву, чтобы беды обошли дом стороной.

В день солнцестояния нужно собрать лекарственные травы, сделать из них букет и повесить на видном месте в доме. Так дом обойдут все беды и болезни.

Ранее мы писали, сколько будут отдыхать украинцы в июне.