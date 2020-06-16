На КПП "Шегині" утворились величезні черги [ Редактировать ]
Сотні українців годинами вистоюють у довжелезних чергах на кордоні з ЄС. Найбільша тиснява на КПП з Польщею. Це люди намагаються виїхати на заробітки. Христина Гашенко побувала на контрольно-пропускному пункті "Шегині".
У болоті під дощем в черзі до Польщі сотні людей. Частина з парасолями та дощовиками, частині нічим накритись.
Тетяна Люшня, жителька Черкас:
Замерзли, холодно мокрі немає де сісти, немає де зігрітися.
Щоб перетнути кордон, люди чекають більше, ніж сім годин. Кількість охочих потрапити у Польщу щодня зростає. За добу до Євросоюзу через це пункт пропуску виїжджає приблизно дві з половиною тисячі українців. У черзі і жителька Черкаської області Юлія Вітровська. Вона їде працювати до Польщі доглядальницею. Дома зі своєю мамою залишила трирічного сина.
Юлія Вітровська, жителька Черкаської області:
За пів року я не змогла в Україні знайти заробітну плату вище 5 тис. Для мене із сином це мало, нам не вистачає цих грошей на прожиття, тому владо будь ласка будуйте заводи, залюбки буду працювати в Україні.
Після багатотижневих черг за кілька десятків метрів від польського пункту перетину рятувальники встановили накриття. Митники додали кілька лавок та безкоштовну воду. Втім люди від дощу там не ховаються.
Ірина Шулятьєва, жителька Черкас:
Якщо піти в той намет, то вже назад в чергу не пустять, бо тут люди один за одного і всі злі, бо всі в таких самих умовах стоять і всі хочуть потрапити, бачите, пока виход такий.
Тож накриття пропонують встановити, саме там, де найбільше скупчення людей.
Олександр, житель Харківської області:
Нет арки, дождь по пять часов, люди стоят под дождем. Мокрые уже. Вчера была жара, люди просто угорали,падали тут. И почему так польская сторона, таможня нас так долго пропускает. Им нужна рабочая сила - так пускай. Отношение другое должно быть.
Накриття не поставлять бо, під час спеки тут стане ще жаркіше кажуть прикордонники. Переконують, як із українського, так із польського боку працюють усі контролери.
Олексій Гавель, в.о начальника Західного регіонального управління Держприкордонної служби України:
Якщо у нас є і достатньо два працівники, які здійснюють оформлення, на вихід два контролера, то у них на вхід всі робочі місця зайняті, це 6 контролерів, всі працюють у цілодобовому режимі.
Завтра Україна та Польща мають вирішити - яким чином позбутися черг. Один із шляхів - відновити міжнародне залізничне сполучення або ж автомобільний переїзд на цьому прикордонному пункті.
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