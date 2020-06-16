Коронавірус в Україні за добу забрав життя 12 людей [ Редактировать ]
За останню добу в Україні понад 650 нових інфікувань коронавірусом. 171 пацієнт одужав. 12 випадків летальних. Загалом, від початку епідемії в країні COVID-19 діагностували у майже 32 тисяч людей. З них 900 померли.
Понад 14 тисяч вилікувалися. Найвищі показники захворюваності - в Києві, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. В уряді вкотре закликали дотримуватися санітарних вимог.
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