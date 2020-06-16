Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2020 года опустил официальный курс до 26,74 гривен за доллар. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс на 17 июня установлен на уровне 26,7424 гривен за один доллар (-0,1016 грн). Отметим, курс доллара на 16 июня составлял 26,844 гривен.

Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.

Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.