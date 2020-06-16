НБУ резко снизил курс доллара [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2020 года опустил официальный курс до 26,74 гривен за доллар. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В частности, официальный курс на 17 июня установлен на уровне 26,7424 гривен за один доллар (-0,1016 грн). Отметим, курс доллара на 16 июня составлял 26,844 гривен.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.
по теме
Курс валют на 11 июня - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2020 года установил официальный курс
НБУ снизил курс доллара на 4 мая
Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2020 года установил официальный курс
"Ситуация с инфляцией - катастрофична" - Минэкономики
Правительство сейчас думает над путями, которыми можно стимулировать экономику страны
НБУ повысил курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2020 года установил официальный курс
Украина получит 200 млн евро на развитие сельского хозяйства
Программа будет направлена на расширение участия малых и средних предприятий