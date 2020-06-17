В аеропорту "Київ" скасували міжнародні авіарейси [ Редактировать ]
Через епідемію коронавірусу аеропорт "Київ" не зміг запустити міжнародні перельоти. Згідно з розкладом, напередодні були заплановані пів сотні рейсів, зокрема, до Греції, Данії, Німеччини та Білорусі. Однак їх скасували через продовження карантину в Києві. На летовищі посилаються на постанову уряду, яка не дозволяє містам з високим рівнем зараження запускати міжнародне авіасполучення.
Аеропорт "Бориспіль", що в Київській області, працює у звичайному режимі і приймає міжнародні авіарейси.
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