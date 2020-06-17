Через епідемію коронавірусу аеропорт "Київ" не зміг запустити міжнародні перельоти. Згідно з розкладом, напередодні були заплановані пів сотні рейсів, зокрема, до Греції, Данії, Німеччини та Білорусі. Однак їх скасували через продовження карантину в Києві. На летовищі посилаються на постанову уряду, яка не дозволяє містам з високим рівнем зараження запускати міжнародне авіасполучення.

Аеропорт "Бориспіль", що в Київській області, працює у звичайному режимі і приймає міжнародні авіарейси.