Білорусь шукатиме заміну російському газу. Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко. Він запевнив - існують інші постачальники блакитного палива, які готові співпрацювати з Мінськом, але кого саме має на увазі не уточнив.

Раніше Лукашенко вже обурювався тим, що Росія продає природний газ Європі за ціною близько сімдесяти доларів, тоді як Білорусь мусить купувати його по 127 доларів за кубометр. У травні Мінськ відмовився виплачувати "Газпрому" спірний борг за паливо. Він виник через різні оцінки калорійності газу. Однак Москва наполягає - контракт на 2021 рік укладе, тільки в разі повної оплати.

Олександр Лукашенко президент Білорусі: