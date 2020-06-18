В США автомобиль протаранил протестующих (видео) [ Редактировать ]
В американском городе Портленд автомобиль врезался в толпу протестующих.
Об этом сообщили в местной полиции.
По их словам, нарушитель на скорости сбил несколько человек и продолжил дальнейшее движение.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали три человека, водителя авто задержали правоохранители.
This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotest pic.twitter.com/RRvNgTEjZ3— Kevin Parks (@kevin_parks) June 17, 2020
Ранее мы писали, что во время акций протестов в одном из городов США автомобиль въехал в толпу протестующих и его владелец открыл стрельбу по людям.
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