В американском городе Портленд автомобиль врезался в толпу протестующих.

Об этом сообщили в местной полиции.

По их словам, нарушитель на скорости сбил несколько человек и продолжил дальнейшее движение.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали три человека, водителя авто задержали правоохранители.

This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotest