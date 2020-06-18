Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк снова рассмешила поклонников, показав новые фото на своей странице в Instagram.

Так, звезда показала два снимка. На первом она стоит в купальнике на балконе. На втором снимке в том же месте и купальнике появился ведущий и "водитель LE Маршрутки" Игорь Новинчук.

Никитюк предложила подписчикам выбрать снимок, который им больше нравится

"Вечный вопрос 1 или 2?", - подписала фото Леся.

Многие пользователи обратили внимание на стройную фигуру звезды и "засыпали" ее комментариями".

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.