Никитюк рассмешила фанатов снимками в купальнике [ Редактировать ]
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк снова рассмешила поклонников, показав новые фото на своей странице в Instagram.
Так, звезда показала два снимка. На первом она стоит в купальнике на балконе. На втором снимке в том же месте и купальнике появился ведущий и "водитель LE Маршрутки" Игорь Новинчук.
Никитюк предложила подписчикам выбрать снимок, который им больше нравится
"Вечный вопрос 1 или 2?", - подписала фото Леся.
Многие пользователи обратили внимание на стройную фигуру звезды и "засыпали" ее комментариями".
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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