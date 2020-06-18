Приїзд місії Міжнародного валютного фонду до України очікують у липні, - про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Після цього можна чекати наступного траншу від МВФ. Нагадаємо, 9 червня Фонд схвалив кредит Києву на 5 мільярдів доларів. Перші 2 мільярди 100 мільйонів Україна отримала 12 червня. Решту коштів міжнародні кредитори нададуть ще чотирма траншами.

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Уряд перезапускає так звану програму "5-7-9" для малого та середнього бізнесу. Компенсації від держави за відсотковою ставкою від комерційних банків підприємці зможуть отримувати за спрощеною процедурою. Зокрема, у позичальника не вимагатимуть даних про прибутковість бізнесу, а також скасують вимоги щодо мети використання кредиту та обмеження його максимальної суми. Напередодні в Мінфіні розкритикували результати попередньої програми "5-7-9", визнавши її малоефективною. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, станом на 10 червня, подали заявки майже 25 тисяч підприємців, однак пільгові кредити отримали лише 605 бізнесменів. Загалом на програму передбачено два мільярди гривень. Від моменту її запровадження у лютому підприємці отримали лише 360 мільйонів гривень. Понад половина відмов від банків - у категорії "ризик ділової репутації".

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Українське вугілля - у пріоритеті. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про перехід вітчизняних теплоелектростанцій саме на українське "чорне золото". За словами Дениса Шмигаля, причина - у необхідності зберегти 20 тисяч робочих місць для шахтарів. Обсяги закупівлі вугілля різко впали - тож, як наслідок, галузь потерпає від кризи. На складах величезний запас вугілля - 4 з половиною мільйони тонн. Це на 70 відсотків більше, ніж рік тому. Міністерство енергетики вже звернулося до Ради національної безпеки та оборони з проханням тимчасово заборонити ТЕС використовувати природний газ та мазут щонайменше до кінця року. Перехід енергетиків на ці ресурси різко зріс за останні місяці - через значне здешевшання цих продуктів на ринку енергоносіїв. В умовах поточної карантинної кризи це може призвести до повної зупинки української вугледобувної галузі.

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Гарантований мінімум до повернення банківського депозиту планують істотно підвищити - до 800 тисяч гривень. Це передбачено програмою Міністерства фінансів України до 2023 року. Наразі, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб сума обов'язкового повернення коштів вкладнику (якщо його банк ліквідований) - становить щонайбільше 200 тисяч гривень. Очікують, що нова норма запрацює з 2022 року. У такий спосіб влада намагається підвищити довіру до українських банків та істотно збільшити залучення коштів населення - щоб кредитувати економіку. Наразі, в управлінні Фонду гарантування 50 неплатоспроможних комерційних банків.