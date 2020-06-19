Украина близится к новой волне COVID-19 - Кабмин [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина фактически находится на первой или второй волне заражения COVID-19. При этом он отметил, что граждане легкомысленно относятся к карантину.
Об этом он сообщил во время заседания Кабинета министров.
"Мы фактически сегодня получим начало первой или второй волны заболеваемости коронавируса. Это очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", - заявил Шмыгаль.
Он также призвал украинцев, придерживаться всех правил и средств индивидуальной защиты для защиты от коронавируса.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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