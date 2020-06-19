Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк снова рассмешила поклонников, показав новые фото на своей странице в Instagram.

"Настоящая женщина всегда должна все держать в своих руках", - написала в подписи к фото звезда.

Фанатам, как всегда, понравилась шутка от телеведущей. Они поблагодарили Лесю за прекрасное настроение на весь день.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.